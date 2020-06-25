Ev yangını - BOLU

AA

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Sultan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.Yangın esnasında evde bulunan Erkan Ş. (13) ve Yağmur Ş, (15) dumanları fark ederek dışarı çıkarak komşularına haber verdi.Ailenin komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Can kaybının yaşanmadığı yangında Yağmur Ş.'nin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.