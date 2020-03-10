10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - KASTAMONU
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi- Olayda hayatını kaybeden Şerife İlgün'ün yakınlarının ağlaması- Köy muhtarı Ersin Çodur ile röportaj- İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması
Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı- Çatısı çöken evin enkazında kalan kadının cenazesine ulamak için çalışma başlatıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde bir evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Mikail Mahallesi'nde, gece saatlerinde Satiye İlgün'e (69) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Şerife İlgün (43),ikinci katın penceresinden atlayarak kurtuldu, yengesi Satiye İlgün ise evden çıkamadı. Yangının büyümesi üzerine kısa süre sonra evin çatısı çöktü.Haber verilmesi üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Şerife İlgün, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler bir süre sonra 10 metre mesafede bulunan Niyazi Küm'e ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde kullanılamaz hale geldi.Jandarma ve itfaiye ekipleri, Satiye İlgün'ün cenazesine ulaşmak için enkazda çalışma başlattı.Köy muhtarı Ersin Çodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını haber alır almaz olay yerine geldiklerini ve itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi.Yangının akşam saatlerinde Satiye İlgün'ün evinin yanında yaktığı kuru otlardan çıktığını tahmin ettiklerini belirten Çodur, "Satiye İlgün evin alt tarafında kuru ot yakmış. Gece saat 23.00 gibi ev tutuşmuş ve komşu evde oturan Niyazi Küm tarafından söndürülmüş. Gece 01.00-02.00 civarında ev tekrar tutuşmuş. Bu sefer ev komple yandı." dedi.
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