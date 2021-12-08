EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, sektör, ihracatını geliştirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor.
EVSİD'in Sapanca’da düzenlediği "Back 2 Basics" etkinliği, aralarında Almanya ve Hollanda'nın da yer aldığı 18 ülkeden 30 zincir market ve toptancıyı Türk firmaları ile buluşturdu. Etkinlikte, yeni ticari bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Talha Özger, etkinliğin, bugüne kadar gerçekleştirdikleri en verimli organizasyonlardan biri olduğunu kaydetti.
Salgın döneminde fiziki heyet organizasyonlarına ara verdiklerini ancak özellikle Avrupa ve yakın komşu ülkelerin Asya ülkelerinden ithalatta yaşadıkları lojistik problemler nedeniyle ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmek için yeniden fiziki etkinliklere başladıklarını aktaran Özger, "Back 2 Basics Sapanca, bizim Avrupa pazarına odaklandığımız daha butik bir organizasyondu ama gördük ki hem firmalarımız hem de yabancı alıcılar fiziki etkinlikleri çok özlemiş. Özellikle alıcıların ilgisi üst düzeydeydi ve firmalarımız çok sayıda sipariş aldı. Pandeminin gidişatı bizler için 2022 yılının da fuarlar açısından zorlu geçeceğini gösteriyor. Özellikle 2022'nin ilk 6 aylık dönemde B2B tarzı butik pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özger, etkinliğe katılan Türk firmalarının, görüşme sayıları ve nitelikleri hakkında kendilerine çok olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Genelde ikili iş görüşmelerinde hemen bağlantı yapılması ve görüşmelerin siparişe dönüşmesi alışılmış bir durum değildir ve zaman alır. Ancak hem yabancı alıcı firmalar hem de programa katılan üreticiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde siparişlerin verildiğini duymak bizler için sevindiriciydi. Birçok ülke ürün tedariki konusunda sorun yaşarken, Türkiye olarak bizlerin üretimimizi artırarak devam etmemiz ve piyasayı doyurabilmemiz bu dönem için gerçekten büyük bir avantaj. Konuk alıcı firmaların tamamına yakını gerek ürün çeşitliliği gerekse kalite olarak Türk ürünlerini beğendiklerini ve yakın dönemde farklı ürün gruplarını da içine alacak şekilde Türk firmalarından alımlarını artıracaklarını ifade etti."
"SEKTÖRÜN İHRACATI 11 AYLIK DÖNEMDE 3 MİLYAR DOLARI AŞTI"
Sektörün ihracat rakamının 11 aylık dönemde 3 milyar dolar seviyesini aştığını aktaran Özger, "Sektörü daha da ileriye taşıyabilmek için farklı enstrümanları da kullanmamız gerekiyor. Daha çok AR-GE yapmalı, markalaşma ve endüstriyel tasarım alanında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Pazarlama faaliyetleri konusunda da ezberleri bozmamız farklı düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Özger, 2022 yılının haziran ayında EVSİD'in marka etkinliği olan "Invitation Only İstanbul"u katılım anlamında büyüterek çok farklı bir vizyon ile gerçekleştireceklerini, üreten ve ihracat vizyonuna sahip tüm firmaları bu etkinlikle yurt dışındaki alıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.
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