18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Türkiye'nin ev tekstili ihracatında yılın iki ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 5,76 artış görüldü.
Geçen yıl ocak ve şubatta 392 milyon 156 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, 2020'nin aynı aylarında 414 milyon 751 bin dolarlık ihracata imza attı.
En fazla ihracat, Türkiye'nin önemli dış pazarlarının başında gelen Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye dış satım yüzde 9,2 artarak 65 milyon 171 bin dolardan 71 milyon 170 bin dolara yükseldi.
İhracatta ikinci sırada yer alan ABD'ye ise yüzde 17,5'lik azalma görüldü. Geçen senenin ilk iki ayında 43 milyon 943 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'deki müşteriler, 2020'nin ocak ve şubat aylarında 36 milyon 227 bin dolarlık ürün aldı.
Ev tekstilinde en fazla ürün gönderilen üçüncü ülke ise İtalya oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 8,27 artışla 21 milyon 803 bin dolardan 23 milyon 607 bin dolara çıktı.
İhracatçılar ayrıca İngiltere'ye 20,9 milyon, Fransa'ya 18,2 milyon, Belarus'a 14,9 milyon, Bulgaristan'a 14,5 milyon, Hollanda'ya 13,6 milyon, İspanya'ya 11,5 milyon ve Polonya'ya ise 11,3 milyon dolarlık ürün gönderdi.
HİNDİSTAN, İRLANDA VE SİNGAPUR'A YÜZDE 100!ÜN ÜZERİNDE ARTIŞLAR
Türkiye'den ocak-şubat aylarında Hindistan'a yapılan ev tekstili ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 350'lik artış kaydedildi. Hindistan'a 2019'un ilk iki ayında dış satım 264 bin dolar iken bu sene aynı aylarda 1 milyon 188 bin dolar oldu.
İrlanda'ya geçen yıl 303 bin dolar olan ihracat da yüzde 103 artışla 616 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Türk ihracatçıların Singapur'a gerçekleştirdiği dış satımda ise yüzde 190 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 174 bin dolardan 506 bin dolara çıktı.
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