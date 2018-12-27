Aydın, AA muhabirine sektörün 2019 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tekstil denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Aydın, geniş ürün yelpazesine sahip sektörün kendisini sürekli geliştirdiğini aktardı.

Türk ev tekstili sektörünün dünya çapında marka haline geldiğine dikkati çeken Aydın, "Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden sayılı restoranlarına ve hastanelerine kadar birçok lokasyonda Türk havlu ve bornozunun, perdesinin ve dokumasının tercih edildiğini görmeniz mümkündür. Yarattığımız kalite algısıyla sektörümüzün tüm ürün gruplarının yoğun talep gördüğünü söylememiz doğru olacaktır." diye konuştu.

Aydın, sektörün ihracat yaptığı ilk on ülkenin Almanya, ABD, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İran ve Romanya olduğuna dikkati çekti. Ev tekstili sektörünün dış ticaretteki önemine değinen Aydın, "Ev tekstili sektörü olarak 2016 yılında 2,7 milyar dolar, 2017 yılında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılını ise 3 milyar dolar ihracatla kapatacağız. Ev tekstili sektörü olarak 2019'da ihracatta 3,3 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapan güçlü bir sektörüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ev tekstili ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Dünya genelinde Çin, Hindistan ve Pakistan'ın ardından tasarım ve üretim gücüyle de dünyanın dördüncü büyük ev tekstili üreticisi konumundayız. Türkiye'nin ihracat yapan diğer ülkelerle en büyük farkı, komşu ülkelerle yapılan bavul ticareti. 2018'de yaklaşık 3 milyar dolar ihracat rakamı elde ettik. Bavul ticaretini de dahil edildiğinde toplam ihracatımız için 5 milyar dolar dememiz mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, belli dönemlerde yaşanan siyasi gerginliklerin ticaretin seyrini olumsuz etkilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya pazarı artık anlık olarak birbirini takip ediyor. Geçtiğimiz senelerde en büyük pazarlarımızdan biri olan Rusya'yı bir günde kaybetmiştik. Yerine yeni pazarlar koyduk. İlişkilerin düzelmesinden sonra eski büyüklüğe ulaşmak kolay olmuyor. Türk ev tekstili sektörü olarak pazar çeşitlemesi yapmak ve Afrika, Güney Amerika gibi daha az pay aldığımız pazarlarda güçlenmek için projeler geliştiriyoruz."