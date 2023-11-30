Jandarmanın baskın yaptığı ev silah atölyesi çıktı
Manisa'da jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği ev, silah atölyesi çıktı. Operasyonda tüfek, tabanca ve parçaları ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), istihbarı bilgi doğrultusunda evinde kaçak silah imalatı ve tamiratı yaptığı belirlenen Musa Sadık A.'yı (68) takibe aldı.
Adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, arama yapılan evde 7 av tüfeği, 8 tabanca, 6 silah üst kapağı, 12 şarjör, 31 tetik, 124 yay, 149 kartuş, 21 fişek yatağı, 15 kundak, 35 dipçik, 24 namlu, 1 spiral makinesi, 1 matkap, 1 kaynak makinesi, 4 kartuş dolum aparatı, 1 mengene, 9 fişek kızağı, 9 mekanizma ve 10 tetik tertibatı ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Musa Sadık A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.