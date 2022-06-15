Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı!

AA

Edinilen bilgiye göre, A.S., evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi.

AA'da yer alan habere göre ev sahibiyle telefonda tartışan O.Ö. ve G.Ö, daha sonra evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kiracılar ile apartman sakinleri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen kiracılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.