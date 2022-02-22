Ev sahibinin ulaşamadığı Nijeryalı ölü bulundu

İHA

İsztanbul'un Şişli ilçesinde, Nijerya uyruklu genç evinin salonunda ölü bulundu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binada bulunan dairenin sahibi, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu Idahosa Alexander Prince’ye (41) yaklaşık 15 gündür ulaşamadı. Bunun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİS, İTFAİYE MERDİVENİ İLE BALKONDAN GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giriş yaptı.

Kapıyı açan polis, Prince'yi evin salonda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Prince'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ev ve cansız beden üzerinde yaptığı inceleme yaptı.

Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan Nijeryalı Prince'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.