Ev sahibine öfkelenen kiracı evi yaktı

İstanbul'da, ev sahibinin deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalatmasına öfkelenen kiracı evi yaktı.
Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın birinci katındaki dairede kiracı ile ev sahibi Ç.Y. arasında zam tartışması yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi evin kirasını 900 TL'den 2 bin TL'ye çıkarmak istedi. Kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.
DEPREM SİGORTASI DİYE TAHLİYE KAĞIDI İMZALATTI
Ev sahibi kiracısını evden çıkaramayınca bu kez babasına deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı. Süreci yargıya taşıyan Fatih E., kiracısı için tahliye kararı aldırttı. Cuma günü evdeki eşyalar boşaltıldı. Bunun üzerine kiracısı bu akşam ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gelerek, daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi.
EV SAHİBİ KİRACIDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ev sahibi Ç.Y.'nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.
"EVİ TAŞLADIĞINI GÖRDÜM"
Evin karşısındaki fırında çalışan Yusuf Boğa, "Ben saat 17.30 gibi geldim. Eve geldiğimde bağırma sesi duydum. Birkaç gencin evi taşladığını gördüm. Sonra itfaiye ve ambulans geldi" dedi.
"EV SAHİBİNİN ZAM YAPMAK İSTEDİĞİ SÖYLENİYORDU"
Mehmet Bağcı, "Cuma günü olaydan önce polisler geldi. Çocuklar evden çıkacaklarını söylüyorlardı. Daha sonra kamyonet geldi ve evi boşaltacaklardı. Sonra başka bir grubun iki kez camı kırdıklarını gördüm. Ev sahibi kiraya zam yapmak istediğini söylüyordu. Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez" dedi.
Adnan Kaya, "Orada kalabalık oluştu. Oradaki kiracıları tanıyoruz ama hangi kiracı olduğunu soramadık" dedi.
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