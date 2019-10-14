Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Binada kiracı olan Ümit U., ev sahibi Sebahat Türk ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü yaraladı. Türk aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Ümit U. ise olay yerinden kaçtı. DHA'nın haberine göre Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine daireye giden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni polisin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ümit U. kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.