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Antalya'da ev sahibi, 6 bin liralık kira artırımını kabul etmeyen kiracının suyunu kesti

Antalya'da yaşayan Emine Kara, 1 sene önce 3 yıllık kontratla kiraladığı evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Kontratı olduğundan taşınmayı reddeden Kara'nın, devletin belirlediği düzeydeki kira artışı ise ev sahibi tarafından kabul edilmedi. Kara, 1000 lira ödediği kiranın 7 bin liraya çıkarılmasını isteyen ev sahibinin ortak kullanılan suyu, vanasına kör tapa takarak kestiğini ve evinde 2 haftadır su akmadığını belirtti

Giriş: 25.11.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Ev sahibi suyu kesti, 15 gündür su taşıyor
Ev sahibi suyu kesti, 15 gündür su taşıyor
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DHA

Antalya'da Emine Kara, kira artırımını kabul etmediği için ev sahibinin suyu kestiğini belirterek, 2 haftadır evinde su akmadığını söyledi.

Kepez ilçesinde oğlu ve kızıyla yaşayan Emine Kara, 1 yıl önce Sütçüler Mahallesi'nde ev tuttu. 1000 lira kira ödeyeceği ev için 3 yıllık sözleşme yapan Kara, 1 seneyi tamamladığında, iddiaya göre, ev sahibi E.K. daha yüksek miktara kiraya vereceğini söyleyip evden çıkmasını istedi. Kara, kontratı olduğunu belirterek evden çıkmayı reddetti.

BİDONLARLA SU TAŞIYOR

Devletin belirlediği orandaki kira artışını da kabul etmeyen ev sahibi E.K., Kara'nın oturduğu ve ortak aboneliği bulunan dairenin suyunu, vanaya kör tapa takarak kesti. Kara, komşularının evlerinden su doldurduğu bidonlarla yaşamını sürdürüyor. Bulaşıklarını plastik leğene döktüğü suyla yıkayan Kara, duş almak için ise yakınlarının evine gidiyor.

"ÇIKMAYACAĞIMI SÖYLEYİNCE SUYUMU KESTİ"

Emine Kara, yaşadıklarını anlatırken, "Evi kiralarken 3 senelik sözleşme yaptık. Ev sahibim evden çıkmam için bana baskı yapmaya başladı. Çıkmayacağımı söyleyince şimdi de suyumu kesti. 15 gündür evimde su akmıyor. Sular akmayınca akrabalarımın yanına gittim. Bana 'Eşyalarını sokağa atacağım' diye haber gönderdi. Tek bir abonelik vardı, aynı abonelik üzerinden kullanıyoruz" dedi.

"7 BİN LİRAYA ÇIKARTMAMI İSTEDİ"

Çok zor durumda kaldığını belirten Kara, "Bana önce çıkmam için süre verdi. Kirayı 7 bin liraya çıkartmamı istedi. Ben de devletin belirlediği düzeyde artış yapacağımı söyledim. Bunun üzerine evin yanındaki vanaya kör tapa takarak suyumu kesti. İçme suyumu marketten alıyorum, diğer ihtiyaçlarım için de komşumdan boş bidonlara dolduruyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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