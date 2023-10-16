Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sultangazi'de ev sahibi dehşet saçtı! Kiracısını vurdu - En son haberler

        Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kirasını vurdu

        İstanbul Sultangazi'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma dehşetle sonuçlandı. Olayda ev sahibi kiracısı bacağından vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracısını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultangazi'de ev sahibi tartışan kiracılarından birini silahla vurarak, yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak, yaşananları anlattı.

        Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak, görüşmeyi sonlandırdı. Kiracı, bu seferde damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak, durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak, tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti.

        REKLAM

        Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, Kaçmazer'e üç el ateş etti.

        Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti. Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Habertürk Anasayfa