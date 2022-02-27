Ev içi şiddet çocuğun kişiliğini bozuyor

Ev içi şiddet çocuklar için en travmatik konuların başında geliyor. Böyle bir ortam, çocukta ruhsal ya da fiziksel sorunlara yol açarken, yetişkin hayatında da şiddet uygulamasına veya şiddete uğramasına neden olabiliyor. Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Aile içi değil ev içi şiddet tanımlaması daha doğru çünkü şiddeti uygulayan evdeki çalışan ya da eve gelen misafir bile olabilir" dedi. Dr. Seçkin "Şiddet; vurmak, hırpalamak, aşırı bağırmak, hakaret, cinsel ya da finansal şiddet şeklinde çok çeşitli olabilir" şeklinde konuştu.
ÇOCUĞUN ÖNÜNDE TARTIŞMAYIN
Tartışmanın hiçbir şekilde çocuğun gözü önünde yapılmaması gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Zaman zaman tartışma, kavga olmaması imkansız ancak çok basit bir tartışmayı bile çocuk kendi dünyasında boşanmaya kadar götürebiliyor ve güvensiz hissediyor" dedi. Evdeki şiddetin çocuğu fiziksel ve ruhsal olarak çok olumsuz etkilediğini söyleyen Dr. Seçkin "Çocuk depresif ruh hali, uyku ve yeme bozuklukları, kusma baş ağrısı şeklinde belirtilerle tepki verebilir. Bu durumda anne babanın farkına varması çok önemli" şeklinde konuştu.
Çocuk saldırganla özdeşleşiyor
Evdeki şiddete tanık olan ya da maruz kalan çocuğun ileride şiddet uygulama veya şiddete uğrama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Çocuk saldırganla özdeşleşiyor ve kendini suçluyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Sürekli tekrarlayan şiddet çocuğun kişiliğini yüzde yüz bozuyor. Farkına varmak ve 'çocuktur anlamaz' demeyip açıkça konuşmak, 'kavga ettik ama merak etme çözeceğiz' demek çok önemli" şeklinde konuştu. Çocuğa yönelik şiddetin oldukça yaygın olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Aşırı ve uygunsuz sevgi, başarılarını önemsememek, zorla yemek yedirmek, aşırı koruyuculuk nedeniyle dış dünyaya kapalı büyütmek, bedenine isteği dışında dokunmak gibi çok çeşitli şiddet çeşitleri olabiliyor" dedi.
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