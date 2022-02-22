SALT, Ten, Beden, Ben sergisi paralelindeki programlarına Yağmur Nuhrat ve İlknur Hacısoftaoğlu’nun Ev İçi Emek, Ev İçi Şiddet adlı söyleşisiyle devam ediyor.

SALT, Ten, Beden, Ben sergisi paralelindeki kamu programlarına konuşma, atölye, söyleşi ve eleştirel sergi turu ile devam ediyor.

28 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da akademisyenler Yağmur Nuhrat ve İlknur Hacısoftaoğlu’nun Ev İçi Emek, Ev İçi Şiddet adlı söyleşisinde İpek Duben’in toplumdaki varlığı görünmez kılınan kadınları gündeme getirdiği Şerife (1980-1982) resimlerinden hareketle, emek hikâyeleri ve cinsiyetlendirilmiş gündelik hayat tartışmaya açılacak. SALT Online YouTube kanalında canlı yayınlanacak sohbette, ayrıca kadın cinayetleri ile ev içi şiddet gazete kupürlerinden oluşan ve aşk, şiddet ilişkisini merkeze alan LoveBook [Aşk Kitabı] (1998-2000) enstalasyonu ele alınacak.

Sosyolog Evren Savcı yürütücülüğünde düzenlenen İpek Duben’le Düşünmek atölyesi 5 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak mekânında gerçekleştirilecek. İpek Duben’in Şerife (1980-1982), Adale Adam (1988), LoveGame [Aşk Oyunu] (1998-2000) ve LoveBook [Aşk Kitabı] (1998-2001) işleri seçili makaleler etrafında yorumlanacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Turgut Tarhanlı’nın, sanatsal eylemi, bir ifade biçimi olmasının ötesinde ele alacağı Sanat Tedirginliği ve Sanatsal Yaratıcılık Özgürlüğü başlıklı konuşması, 16 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek ve SALT Online YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Farklı disiplinlerden davetlilerin katkısıyla yürütülen SALT Yorumlama programı kapsamında ise, sanatçı Gözde İlkin ile 26 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te eleştirel sergi turu gerçekleştirilecek. İlkin, Duben'in işlerinı katılımcılarla birlikte yorumlayacak.

Ten, Beden, Ben paralelindeki son kamu programında İpek Duben ile küratör ve yazar Işın Önol söyleşecek. 28 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek program SALT Online YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

SALT Beyoğlu’nun üç katına yayılan Ten, Beden, Ben sergisi 3 Nisan’a kadar ücretsiz görülebilir.

Söyleşi: Yağmur Nuhrat ve İlknur Hacısoftaoğlu

Ev İçi Emek, Ev İçi Şiddet

28 Şubat Pazartesi, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı



● Atölye: Evren Savcı

İpek Duben’le Düşünmek

5 Mart Cumartesi, 15.00

SALT Beyoğlu



● Konuşma: Turgut Tarhanlı

Sanat Tedirginliği ve Sanatsal Yaratıcılık Özgürlüğü

16 Mart Çarşamba, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı



● Eleştirel Sergi Turu: Gözde İlkin

Ten, Beden, Ben

26 Mart Cumartesi, 15.00

SALT Beyoğlu



● Söyleşi: İpek Duben ve Işın Önol

29 Mart Salı, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı



● Yakından Bakınca

Çevrimiçi Videolar

Şubat - Mart 2022

Şerife

Farewell My Homeland [Elveda Yurdum]

LoveBook [Aşk Kitabı] (1998-2000) ve LoveGame [Aşk Oyunu] (1998-2001)