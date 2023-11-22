Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.023,01 %-0,29
        DOLAR 28,8279 %0,13
        EURO 31,4230 %-0,07
        ALTIN 1.856,18 %0,35
        FAİZ 40,61 %0,45
        GÜMÜŞ GRAM 22,14 %0,52
        BITCOIN 36.724,00 %-0,32
        GBP/TRY 36,1161 %-0,01
        EUR/USD 1,0900 %-0,11
        BRENT 81,97 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 3.034,86 %0,35
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ev hanımlarına emeklilik şansı geliyor! Bakan'dan ev hanımlarına sigorta açıklaması - Merak Edilenler Haberleri

        Ev hanımlarına emeklilik şansı geliyor! Bakan'dan ev hanımlarına sigorta açıklaması

        Ev hanımlarına emeklilik fırsatıyla ilgili geri sayım sürüyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, ev hanımlarına sigorta pirim yardımıyla emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak? Başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili yapılan açıklama...

        aakdeniz@haberturk.com
        Giriş: 22.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle iligli geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilikle ilgili gelen açıklama sonrası detaylar netleşmeye başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik desteği düzenlemesi ne zaman verilecek? İşte emrak edilen detaylar...

        • 2

          SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ

          Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 5 YIL İÇERİSİNDE!

          Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan şu açıklama geldi:

          İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

        • 4

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

          Ev hanımlarına emeklilik programıyla ilgili Bakan Işıkhan'dan müjdeli açıklama gelsede başvuru tarihi ve şartları henüz kesinlik kazanmadı.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Alacak kavgasında kan donduran cinayet!
        Alacak kavgasında kan donduran cinayet!
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Habertürk Anasayfa