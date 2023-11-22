Ev hanımlarına emeklilik şansı geliyor! Bakan'dan ev hanımlarına sigorta açıklaması
Ev hanımlarına emeklilik fırsatıyla ilgili geri sayım sürüyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, ev hanımlarına sigorta pirim yardımıyla emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak? Başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili yapılan açıklama...
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Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle iligli geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilikle ilgili gelen açıklama sonrası detaylar netleşmeye başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik desteği düzenlemesi ne zaman verilecek? İşte emrak edilen detaylar...
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SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 5 YIL İÇERİSİNDE!
Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan şu açıklama geldi:
İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Ev hanımlarına emeklilik programıyla ilgili Bakan Işıkhan'dan müjdeli açıklama gelsede başvuru tarihi ve şartları henüz kesinlik kazanmadı.
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