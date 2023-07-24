Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Merak Edilenler Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Gözler bugünkü Kabine toplantısında! Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları neler? - Merak Edilenler Haberleri

        Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Gözler bugünkü Kabine toplantısında

        AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik müjdesi ile ilgili bugünkü Kabine toplantısında bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkı projesi seçimin ardından başta ev hanımları olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Bu bağlamda gözler bugünkü Kabine toplantısına çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ

          Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.

        • 3

          GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!

          Seçimlerden sonra beyannemede yer alan ev hanımlarına emeklilik vaadi gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla beraber bugünkü Kabine toplantısında bu konuya değinilmesi bekleniyor. Ev hanımlarına emeklilik hakkıyla iligli Kabine'den bir karar çıkması halinde yaşanan gelişmeyi haberimizde paylaşacağız.

        • 4

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

          Ev hanımlarına emeklilik programı AK Parti seçim beyannamesinde yer alsa da programın detayları henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan