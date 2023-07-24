Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Gözler bugünkü Kabine toplantısında
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik müjdesi ile ilgili bugünkü Kabine toplantısında bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
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Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkı projesi seçimin ardından başta ev hanımları olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Bu bağlamda gözler bugünkü Kabine toplantısına çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
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SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!
Seçimlerden sonra beyannemede yer alan ev hanımlarına emeklilik vaadi gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla beraber bugünkü Kabine toplantısında bu konuya değinilmesi bekleniyor. Ev hanımlarına emeklilik hakkıyla iligli Kabine'den bir karar çıkması halinde yaşanan gelişmeyi haberimizde paylaşacağız.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Ev hanımlarına emeklilik programı AK Parti seçim beyannamesinde yer alsa da programın detayları henüz belli olmadı.