Ev hanımlarına emeklilik imkanı ne zaman gelecek? Ev hanımlarına emeklilik şartları ne olacak?
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınması beklenen ev hanımlarına emeklilik imkanına ilişkin yaşanan gelişmeler, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2. torba yasada yer alması beklenen ev hanımlarına emeklilik imkanı hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti. İşte ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Ev hanımlarına emeklilik imkanına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ev hanımlara emeklilik düzenlemesini de kapsaması beklenen yeni torba yasada gözler Meclis'e çevrildi. Peki, "Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilik şartları ne olacak?" İşte detaylar...
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM!
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
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AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba yasa teklifi sunuldu. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ev hanımlarına emeklilik henüz çıkmadı. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Hükümet yeni dönemde ev hanımlarının emekli olabilmeleri için onlara prim desteği vermeye hazırlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan
* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar
* Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar
* 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.