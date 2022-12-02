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İzmir merkezli "ev hanımları için ek iş" dolandırıcılığına 15 tutuklama

İzmir merkezli 7 ilde "ev hanımları için ek iş" vaadiyle yaklaşık 4 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı. Firari 1 kişi ise aranıyor

Giriş: 02.12.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
"Ev hanımları için ek iş" dolandırıcılığı: 15 tutuklama
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AA

İzmir merkezli 7 ilde "ev hanımları için ek iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internette "ev hanımları için ek iş" ve "evde sabun paketleme" gibi ilanlar aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 kişiyi yakalama çalışmasının devam ettiği belirtildi. Zanlılardan 4’ünün dolandırıcılık suçundan toplam 117 arama kaydının olduğu öğrenildi.

YAKLAŞIK 4.5 MİLYON LİRA

Polis ekiplerince 20 Kasım’da İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklular adına kayıtlı cep telefonu numaralarına mesaj göndererek başvuru yapan mağdurlardan "sigorta, kargo, sipariş, dosya ve vergi ücreti" adı altında para istendiği belirlenen zanlıların, önemli bölümü ev kadınları olmak üzere 500'e yakın kişiyi yaklaşık 4 milyon 500 bin lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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