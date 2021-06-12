Müthiş operasyon! Evden cephanelik çıktı!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından silah imal ve ticareti suçuna yönelik alınan istihbarat sonucunda F.E’nin silah imalatı ederek satış yaptığı tespit edildi.

19 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince şüpheli F.E’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 16 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet şarjör, 160 adet 9mm çapında tabanca fişeği, 5 adet tabanca namlusu, 5 adet ağaç kabza, 1 adet mengene ele geçirildi.



Şüpheli F.E gözaltına alınırken adli soruşturma başlatıldı.