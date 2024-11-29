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        Ev birçok kadın için güvenli değil

        ---Avrupa Birliği'ndeki (AB) kadınların fiziksel ve cinsel şiddet deneyimlerine ilişkin istatistikler sunuluyor. Veriler, genç kadınlar (18-29 yaş) arasında şiddet deneyimlerinin daha yaygın olduğunu, partner şiddetinin yaygınlığını ve ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Ayrıca, psikolojik şiddetin kapsamı ve evin birçok kadın için güvenli bir yer olmadığını da vurguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:29
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        Ev birçok kadın için güvenli değil
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        Gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş tüm ülkelerin ortak bir sorunu var; kadın yönelik şiddet. Dünyanın dört bir yanında kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyor. 2023 yılında dünyada her 10 dakika 1 kadın kasten öldürüldü. Geçtiğimiz günlerde UN Women'ın yayınladığı raporda 2023 yılında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu kıta Afrika oldu.

        Yaşam şartlarının gelişmiş ülkelere kıyasla daha kötü olduğu ülkelerde kadına yönelik şiddete ilişkin açık ve net bir veri bulmak çoğunlukla zor. Ancak bunun aksine Eurostat, Avrupa Birliği ülkelerinde kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığı gösteren bir rapor hazırladı. Eurostat'ın Eylül 2020-Mart 2024 arasında topladığı verilere göre, AB'de 18-74 yaş aralığındaki kadınların yüzde 31'i yani yaklaşık 50 milyon kadın fiziksel (tehditler dahil) veya cinsel şiddete maruz kaldı.

        GENÇ YAŞTAKİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET DAHA YAYGIN

        AB'deki her üç kadından biri yetişkinlik döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı.

        Genç yaştaki kadınların şiddete maruz kaldıklarını bildirme oranı daha yüksek. 18-29 yaş arasındaki kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalırken, 65-74 yaş grubu arasındaki kadınların şiddete maruz kalma oranı yüzde 24.

        Şiddetin kadınların partnerleri ya da tanımadıkları bir kişiden kaynakladığına bakılmaksızın daha genç yaş gruplarında şiddetin daha yaygın olduğu gözlemlendi.

        EV BİRÇOK KADIN İÇİN GÜVENLİ DEĞİL

        Güvenli yaşam alanımız "ev" maalesef birçok kadın her zaman güvenli bir alan değil. 2021'de, kadınların yüzde 18'i partnerleri ya da eski partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı; psikolojik şiddet de hesaba katılırsa, yüzde 32'sinin hayatları boyunca şiddet uygulayan bir partneri oldu.

        Kadınların yüzde 19'u ev içinde yaşayan partnerleri ya da akrabaları tarafından fiziksel (tehditler dahil) veya cinsel şiddete maruz kaldı.

        Verilere göre, 8 kadından 1'i partneri olmayan biri tarafından tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddete maruz kaldı. AB'deki kadınların yüzde 20'si yabancı biri tarafından şiddete maruz kaldı. Kadınların en az yüzde 7'si fiziksel şiddete uğradığını, yüzde 13'ü cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi.

        AB ülkeleri arasında partner olmayan şiddetle ilgili yapılan analizlerde, partner dışındaki şiddetin farklı türleri arasında özellikle tecavüz dışındaki aşağılayıcı ya da küçük düşürücü cinsel eylemlerin yaygınlığında büyük farklılıklar olduğu görülüyor. Partnerleri olmayan bir kişi tarafından şiddete uğradığını söyleyen kadınların oranı Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg'da daha yüksek. (Yüzde 46 ile yüzde 34 arasında).

        Partner olmayan şiddet vakaların çoğunda erkek bir fail tarafından gerçekleştirilmiştir: erkek failler yalnızca birkaç AB ülkesinde (Malta, Portekiz, Romanya) %85'ten azını oluşturmaktadır. Ancak, erkek faillerin payı tüm AB ülkelerinde %78'in üzerindedir (İtalya için failin cinsiyeti bilinmemektedir).

        Partner olmayan şiddet her zaman yabancılar tarafından uygulanan şiddet anlamına gelmez, genellikle fail, katılımcının tanıdığı biridir. Yabancılar yalnızca birkaç AB ülkesinde (Danimarka, Estonya, İspanya, Letonya, Hollanda, İsveç) partner olmayan şiddet faillerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.,

        partneri olmayan biri tarafından şiddete maruz kalan kadınların oranı

        Finlandiya yüzde 47

        Danimarka yüzde 38

        Holanda yüzde 36

        Lüksemburg yüzde 34

        Partneri olmayan biri tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen kadınların yüzdesi Finlandiya'da (%47), İsveç'te (%42), Danimarka'da (%38), Hollanda'da (%36) ve Lüksemburg'da (%34) daha yüksekti. Buna karşılık, Bulgaristan (%6), Polonya'da (%8) ve Çekya'da (%10) en düşük yüzdeler kaydedildi.

        Partneri olmayan şiddetin türe göre analizi, AB ülkeleri arasında partneri olmayan şiddete ilişkin en büyük farkların tecavüz dışında aşağılayıcı veya küçük düşürücü cinsel eylemlerin yaygınlığında görüldüğünü göstermektedir. Finlandiya'da değerler %24 ile İsveç'te %22 arasında değişirken, Bulgaristan, Çekya ve Polonya'da %2'nin altında kaldı.

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