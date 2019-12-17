Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

EUS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ