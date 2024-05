EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

Avustralya

Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya

Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika

Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan

Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim