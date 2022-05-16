Eurovision 2022'nin kazanını Ukrayna oldu

Cumartesi akşamı İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 66. Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan, Kalush Orchestra grubunun, "Stefania" adlı şarkısı ile temsil ettiği Ukrayna oldu.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna, sembolik bir kamuoyu desteği ile jüri ve seyirci oylarında toplamda 631 puan alarak birinci geldi.

Bir rap-folk grubu olan Kalush Orchestra'nın yarışmaya katılmak üzere ülkeden ayrılması için özel izin verildi.

Grup, performanslarını "Lütfen Ukrayna'ya yardım edin, Mariupol'a yardım edin, Azovstal'a hemen şimdi yardım edin" sözleriyle bitirdi.

Sam Ryder'ın temsil ettiği Birleşik Krallık 466 puanla ikinci oldu. Bu 1998'den beri Birleşik Krallık'ın yarışmada elde ettiği en iyi başarı. Ülke, 2019 ve 2021'de sonuncu olmuş, 2009 yılından beri de ilk 10'a girememişti.

Birleşik Krallık 283 puan toplayarak jüri oylamasında birinci olmasına karşın, halk oyları ile genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti. Halk oylarında İngiltere beşinci sırada yer alırken, Ukrayna ise en çok puanı topladı.

Bu yılın sonuncusu Almanya oldu.

İlk beşe giren ülkeler ve temsilcileri şöyle:

Ukrayna - Kalush Orchestra: Stefania

Birleşik Krallık - Sam Ryder: Space Man

İspanya- Chanel: SloMo

İsveç - Cordelia Jakobs; Hold Me Closer

Sırbistan - Konstrakta: In Corpore Sano

Türkiye, yarışmaya en son 2012 yılında katıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=xCC8qUTyLOo

İlk olarak 2003 yılında yarışmaya dahil olan Ukrayna ise daha önce 2004 ve 2016 yıllarında da birinci olmuştu.

Bu yıl Rusya ve Belarus'un yarışmaya katılması yasaklandı.

BBC'nin müzik muhabiri Mark Savage'ın aktardığına göre, "Stefania" şarkısı aslında grubun solisti Oleh Psiuk'un annesi için yazıldı. Ancak işgalin başlamasının ardından yeniden tasarlandı.

Savage, şarkıyı "eski Ukrayna halk melodileri ve geleneksel flütün çağdaş hip-hop ritimleriyle benzersiz bir kombinasyonu" olarak tanımlarken, şarkıdaki "harap olmuş yollar" ve "griye dönen tarlalar" gibi sözlerin ise ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne bulundurulduğunda ileri görüşlü bir tavır olarak öne çıktığını söyledi.

Birincilik kupasını kaldıran Psiuk, Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle teşekkür etti ve zaferin her Ukraynalıya ait olduğunu dile getirdi.

Sahne arkası röportajında ise Psiuk, 2023 yılında yarışmanın Ukrayna'da düzenlenmesini umut ettiğini ifade etti.

Romanya'yı temsil eden WARS, arenanın gözdelerinden oldu

Öte yandan pek çok sanatçı da sahnede Ukrayna ile dayanışma mesajları verdi. İzlanda adına yarışan Systur, "Ukrayna'ya barış! Sizi seviyoruz!" dedi.

Estonyalı şarkıcı Stefan, "Daha iyi bir yarın için umudunuzu yitirmeyin" diye konuştu.

İsveçli Cordelia Jakobs da yarışmanın en sade sahnelerinden birini sergiledi.

Geçtiğimiz yıl Eurovision'u İtalya adına kazanan Maneskin de gecede sahne aldı.

Ayağından bir sakatlık yaşamasına rağmen törene katılan grubun solisti Damiano David'e bu yılki yarışmacalara tavsiyesinin olup olmadığı soruldu. Bu soru, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

David, geçen seneki törende kokain kullanmakla suçlanmasına atıfta bulunarak, "Eğlenin ve masaya çok yaklaşmayın" dedi.

https://twitter.com/thisismaneskin/status/1525551563145723904

Şarkıcı, geçtiğimiz sene bu iddiaları yalanlamış ve gönüllü olarak da uyuşturucu testi vermişti.

Gelecek yıl yarışmaya kim ev sahipliği yapacak?

Yarışmaya her sene, bir önceki senenin kazanan ülkesi ev sahipliği yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ise gelecek seneye dair bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Ukrayna devlet yayıncısı UA:PBC'nin savaşın ilk günlerinde hedef alınmasının ardından ülkenin yarışmayı düzenleyebilmesi pek mümkün gözükmüyor.

Bir ülke, yarışmayı yayınlamayı reddettiğinde ya da yapamadığında, başka bir ülke devreye girebiliyor. Tıpkı son olarak 1980'de yarışmayı ikinci kez üst üste kazanan İsrail'i yarışmayı yayınlamayı reddetmesinin ardından Hollanda'nın törene ev sahipliği yapması gibi.

Şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği ise henüz herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bir gün Eurovision'a katılanları özgür, barışçıl, yeniden inşa edilmiş Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.