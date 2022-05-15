Eurivision 2022 birincisi belli oldu. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali gerçekleştirilen Eurovision 2022 büyük finali dün akşam yapıldı. Avrupa ülkelerinde büyük bir heyecanla takip edilen Eurovision şampiyonu araştırılıyor. Peki, Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke şampiyon oldu? İşte Eurovision şarkı yarışması birincisi...