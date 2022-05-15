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Eurovision 2022 finali birincisi belli oldu! Eurovision birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? Eurovision şarkı yarışması şampiyonu açıklandı!

Eurovision 2022 birincisi belli oldu! Eurovision şarkı yarışması galibi...

Eurovision 2022 final heyecanı dün akşam yaşandı. Finalde 25 ülkenin yarıştığı Eurovision 2022 geçen senenin galibi İtalya'da gerçekleştirildi. 45 ülkeden canlı yayınlanan Eurovision şarkı yarışması YouTube üzerinden takip edildi. İşte 66. Eurovision 2022 birincisi...

15.05.2022 - 08:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Eurivision 2022 birincisi belli oldu. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali gerçekleştirilen Eurovision 2022 büyük finali dün akşam yapıldı. Avrupa ülkelerinde büyük bir heyecanla takip edilen Eurovision şampiyonu araştırılıyor. Peki, Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke şampiyon oldu? İşte Eurovision şarkı yarışması birincisi...

  • 2022 EUROVİSİON BİRİNCİSİ HANGİ ÜLKE OLDU?

     

    İtalya'da bu yıl 66'ıncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı 631 puan ile Ukrayna oldu.

  • EUROVİSİON 2022 HANGİ ÜLKE KAÇINCI OLDU?

    İtalya'da gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde 25 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

    Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra'nın "Stefania" adlı şarkısı 631 puan ile birinci oldu.

    Yarışmada Birleşik Krallık temsilcisi Sam Ryder'ın seslendirdiği "Space Man" adlı şarkı 466 puanla ikinciliği, İspanya temsilcisi Chanel'in "Slomo" şarkısı da 459 puanla üçüncülüğü elde etti.

     

    Yarışmada Azerbaycan'ı "Fade To Black" adlı eserle temsil eden Nadir Rustamli da 106 puanla 16'ncı oldu.

  • İŞTE EUROVİSİON 2022 SONUÇLARI:

     

    1- Ukrayna 631
    2- Birleşik Krallık 466
    3- İspanya 459
    4-İsveç 438
    5-Sırbistan 312
    6-İtalya 268
    7-Moldova 253
    8-Yunanistan 215
    9-Portekiz 207
    10-Norveç 182
    11-Hollanda 171
    12- Polonya 151
    13- Estonya 141
    14-Litvanya 128
    15-Avustralya 125
    16-Azerbaycan 106
    17-İsviçre 78
    18-Romanya 65
    19-Belçika 64
    20-Ermenistan 61
    21-Finlandiya 38
    22-Çekya 38
    23-İzlanda 20
    24-Fransa 17
    25-Almanya 6

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