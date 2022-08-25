Eurotunnel Le Shuttle: Fransa'dan İngiltere'ye giden tünelde yolcular saatlerce mahsur kaldı
Fransa'nın Calais şehriyle İngiltere'nin Folkestone ilçesi arasında çalışan ve kanalın altındaki tünelden geçen tren tünelde durunca, yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular saatler sonra tünelden yürüyerek tahliye edildi.
Calais'den Folkestone'a giden tren Kanal Tüneli'nde bozulunca, onlarca kişi tünelde mahsur kaldı.
Eurotunnel Le Shuttle yolcularının tünelden "acil çıkış yolu"nu kullanarak çıkışlarını gösteren video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.
Araçlarını bırakmak zorunda kalan yolcular bir süre sonra başka bir trene bindirilerek İngiltere'nin Kent bölgesindeki Folkestone ilçesine ulaşmaları sağlandı.
Eurotunnel sözcüsü, şu an trenlerin yeniden normal düzende çalıştığını açıkladı.
Salı gecesi yaşanan olayda trenin alarm sistemi çöktü. Yetkililer, bu durumu incelemek için treni durdurdu. Şoförlü otomobillerin karşı kıyıya geçişini sağlayan Eurotunnel'in sözcüsü, özel araçları taşıyan trenlerde bu tür olayların nadir de olsa yaşanabileceğini ifade etti:
"Tren kontrollü bir noktada durdurularak incelemeye başlandı. Önlem olarak yolcular da araçlarını geride bırakarak acil çıkıştan tahliye edilerek farklı bir trene bindirildi.
"Yolcuları terminal binasına ulaştırarak yiyecek ve içecek temin ettik. Ardından yolcuların ilk aşamada bindikleri tren de Folkestone'a ulaştı ve yolcular araçlarını teslim aldı."
Bu sırada yolcular ise ciddi bir panik yaşandığını, bazı yolcuların ağladığını söylüyor.
BBC'ye konuşan yolcular, saatler süren bekleyişte sıcaklığın gittikçe arttığını ve bunaltıcı bir hal aldığını; ne olduğu kendilerine açıklanana kadar kaygı verici bir süre geçtiğini söyledi.
Yolcuların nihayet trenden alınıp farklı bir trene yürümeleri ise yaklaşık 15 dakika sürdü.
Yolcuların asıl şikayetçi oldukları durum ise düzenli ve sağlıklı bilgi akışının sağlanmaması oldu. Yolcular, bu durumun paniğe yol açtığını belirtiyor.
37,9 kilometrelik tünel, dünyadaki su altında en uzun bölüme sahip tünel.
Le Shuttle, mağdur olan yolcuların tazminat talepleri için tek tek başvurması gerektiğini duyurdu.
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Eurotunnel Le Shuttle: Fransa'dan İngiltere'ye giden tünelde yolcular saatlerce mahsur kaldı/eurotunnel-le-shuttle-fransa-dan-ingiltere-ye-giden-tunelde-yolcular-saatlerce-mahsur-kaldi-3514862
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