Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren uygulamalarıyla, Euromoney tarafından, Orta ve Doğu Avrupa’nın Sürdürülebilir Finans konusunda en iyi bankası seçildi.
Euromoney, Garanti BBVA'nın finansman süreçlerinde; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim gibi finansal olmayan unsurlarına dikkat çekerken bankanın portföy havuzunda bulunan tamamen yenilenebilir ve çevre dostu projelerine atıfta bulundu.
Garanti BBVA’nın Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Banka olarak, 15 yıldan fazla süredir, sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiğimiz inisiyatifler ve yenilikçi finansman modellerimizle, finans sektörüne öncülük ediyoruz. 2014 yılından bu yana, proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında, yeni enerji üretimi yatırımlarına sağlanan toplam finansman tutarının %100'ünü yenilenebilir yatırımlara yönlendirdik. Finansman sağladığımız projelerde finansal risklerin yanında; çevresel ve sosyal riskleri de aynı özenle göz önünde bulunduruyor ve analiz ediyoruz. Dünyada ilk kez hayata geçirilen; Yeşil Sendikasyon Kredisi, Banka olarak ihracını gerçekleştirdiğimiz gelişmekte olan piyasaların ilk Sosyal Tahvili (Gender Bond),Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan),müşterilerimize aracılık hizmetleri verdiğimiz Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil ihraçları, sürdürülebilir iş modellerinin benimsenmesini teşvik eden Yeşil Kredi gibi sürdürülebilir çözüm önerilerimiz ve yenilikçi yatırım anlayışımızla farklı sektörlerdeki müşterilerimize uzmanlığımızı aktararak yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gezegenimizi korumak konusunda iddialı, zorlayıcı ve kararlı taahhütlerde bulunuyor, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nde de taahhüt ettiğimiz gibi hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz. Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP’nin, Paris İklim Antlaşması’yla öngörülen 1.5 C’lik sıcaklık artış hedefiyle uyumlu, Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) kapsamında, karbon emisyonlarımızı 2025’e kadar %39, 2035’e kadar da %71 azaltmayı taahhüt ettik. 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait şube ve binalarımızda elektriği %100 yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz, LEED sertifikasına sahip 5 binaya sahip olduğumuz ve 3 hizmet lokasyonumuzda çatı tipi güneş santrali kullandığımız için %71’lik karbon azaltımına hedeflenen tarihten 15 yıl önce yani 2020 yılının sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla çeşitli kapasite geliştirme faaliyetlerimizle sadece finans sektörünü değil, daha önemli olan, reel sektörü dönüştürmek için öncü çalışmalar yapıyoruz. Gezegenimizi korumanın yanı sıra değişen ihtiyaçlara cevaplar vermek için gösterdiğimiz çabaların ulusal ve uluslararası arenada ödüle layık görülmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak bizi asıl gururlandıran unsur; sağladığımız katkıların sonuçlarını müşterilerimizde gözlemlemek oluyor.” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!