DHA

Turkish Airlines Euroleague dün gerçekleştirilen Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu toplantısının ardından organizasyonda yer alan Rusya takımları ile ilgili olarak çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen toplantıda, Euroleague´de yer alan 3 Rusya takımı olan CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan´ın, Euroleague katılımı askıya alındı. Bu karardan daha da önemlisi ise eğer Rusya-Ukrayna arasındaki durum düzelmez ise bu üç takımın bu sezon oynadığı maçların oynanmamış sayılacak olması. Eğer ilerleyen süreçte Euroelague yönetimi, bu üç takımın oynadığı maçların oynanmamış sayılmasını kabul eder ise otomatik olarak organizasyondaki sıralama da değişmiş olacak. Bu durum da play-off´a katılacak takımların değişmesine neden olabilir.

FENERBAHÇE 1, ANADOLU EFES 4 SIRA YÜKSELMİŞ OLACAK

Turkish Airlines Euroleague´de şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonunda Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9´uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10´uncu sırada yer alıyor. Eğer Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçerli sayılmaz ise Anadolu Efes´in şu anki tabloda 5´inci sıraya yükselmesi söz konusu. Zira Efes, Rus takımlarına karşı potansiyel olarak oynayabileceği 6 karşılaşmayı da oynamış durumda ve bu karşılaşmalarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Bu durumda 11 galibiyet 8 mağlubiyete dönüşecek olan Efes, güncel sıralamada kendisini 5´inci sırada bulacak.

Fenerbahçe Beko için ise durum biraz daha farklı. Sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar Rusya takımları ile oynayabileceği 6 maçın 3 tanesini oynamış durumda ve bu karşılaşmaların tamamından galibiyet elde etti. Bu durumda 3 galibiyeti silinecek olan Fenerbahçe, 9 galibiyet 12 mağlubiyete gerileyecek ama 3 Rusya takımı da sıralamada üstünde yer aldığı için onların saf dışı kaldığı durumda 10´uncu sıradan 9´uncu sıraya yükselecek. Sarı-lacivertli ekip için olumsuz durum ise Rusya takımları ile kalan 3 maçının 2´sini evinde oynayacak olması. Bu karşılaşmaları kazanabilme potansiyeli yüksek olan sarı-lacivertlilerin, maçların oynanmaması durumunda ise olumsuz bir etki ile karşılaşması en olası ihtimal olarak gözüküyor.

İLK 4 SIRA DEĞİŞMİYOR

Euroleague yönetiminin, Rusya takımları ile oynanan karşılaşmaları yok sayması durumunda güncel tablo üzerinden bir değerlendirme yapılır ise ilk 4 sıradaki takımda bir değişim söz konusu olmuyor. Barcelona´nın liderliğini sürdürdüğü olası senaryoda Real Madrid 2´nci, Olimpia Milano 3´üncü ve Olympiacos ise 4´üncü sırada yer alıyor.

Olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv ve Bitci Baskonia, 5 sıra yükselerek bu durumu avantaja çevirebilecek takımlar olarak gözüküyor. Rusya takımları ile oynanan maçlar yok sayılır ise güncel sıralama üzerinde Bayern Münih 11´incilikten 6´ncı sıraya, Maccabi Tel Aviv 12´ncilikten 7´nci sıraya, Bitci Baskonia ise 17´ncilikten 12´nci sıraya yükselecek.