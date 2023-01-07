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Euroleague’de haftanın MVP’si Filip Petrusev

THY Euroleague’de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız'da 36 verimlilik puanı ile oynayan Sırp basketbolcu Filip Petrusev oldu

Giriş: 07.01.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague’de haftanın MVP’si Filip Petrusev
İHA

THY Euroleague’de 17. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Valencia Basket karşısında 36 verimlilik puanı ile oynayan Filip Petrusev haftanın MVP’si seçildi.

Kızılyıldız’ın 22 yaşındaki oyuncusu, takımının Valencia Basket’i 77-75 mağlup ettiği maçta 25 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı. Gecede 11’de 11 serbest atış isabeti bulan genç oyuncu, bu performansıyla kariyer rekoru kırdı.

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