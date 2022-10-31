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BasketNews, Turkish Airlines EuroLeague kadrolarının bir analizini yaptı ve kulüplerdeki 292 oyuncunun uyruklarına baktı.

Darius Garuolis'in verilerine göre bu sezon EuroLeague'de 39 ülke ve beş kıtadan oyuncular oynuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Euroleague'de en çok temsil edilen ülke: 292 sporcudan 81'i Amerikalı.

Basketbolda Amerika'yı 24 oyuncuyla Sırbistan ve Fransa takip ediyor. İspanya 20 oyuncu ve Almanya 20 oyuncu ile ilk 5'te yer alıyor.

Yunanistan 16, Litvanya 16, İtalya 15 ve Türkiye 12 EuroLeague oyuncusuna sahip. Ülkelerin geri kalanı sekizden fazla oyuncuya sahip değil.

Kadrolarda toplam 103 Avrupalı ​​olmayan oyuncu var. 18 EuroLeague takımının tamamında en az beş yerli olmayan oyuncu var.