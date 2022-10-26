Euroleague için Dubai iddiası

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Dubai, önümüzdeki 3 yıl boyunca EuroLeague Final Four ev sahipliği için ciddi bir aday konumunda. BasketNews'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehrinin 2022-2023 sezonunda Euroleague'in en iyi dört takımına ev sahipliği yapma ihtimali yüksek.

Son olarak Belgrad’da düzenlenen EuroLeague Final Four’unun 2023’te hangi şehirde düzenleneceği henüz belli olmadı. Kaunas, 2023’teki Final Four için favori aday konumunda. İstanbul da güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Final Four'un Dubai'ye gitmesi durumunda ise maçlar 17 bin kişilik Coca-Cola Arena'da oynanacak.