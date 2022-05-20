Euroleague final maçı ne zaman? Real Madrid Anadolu Efes final maçı ne zaman 2022? Real Madrid Anadolu Efes Euroleague final maçı hangi gün?

Bu sezon Euroleage'de adını bir kez daha son Final Four'a yazdıramaya başaran son şampiyon temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Final Four ilk maçında Belgrad'da Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u son saniye üçlüğüyle mağlup ederek adını 3. kez üst üste Euroleague finaline yazdırdı ve rakibi Real Madrid oldu!

REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Anadolu Efes'in Euroleague final maçı 21 Mayıs akşamı saat 20:00'de başlayacak.

REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes finali beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...