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EuroLeague Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü

THY EuroLeague'de 14. hafta maçları tamamlanırken Ligin 14. haftasında deplasmanda Buducnost VOLI'yi yenerek 13. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü. Deplasmanda CSKA Moskova'ya mağlup olan Anadolu Efes, haftayı averajla 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Khimki'ye yenilerek 13. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı

22.12.2018 - 10:49 | Güncelleme: AA Basketbol
EuroLeague Fenerbahçe

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84

Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89

Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77

Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86

PUAN DURUMU

Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 14 13 1 1189 1057 132 27
2. Real Madrid 14 12 2 1249 1075 174 26
3. CSKA Moskova 14 11 3 1230 1136 94 25
4. Anadolu Efes 14 9 5 1227 1156 71 23
5. Olympiakos 14 9 5 1134 1076 58 23
6. Zalgiris 14 7 7 1124 1105 19 21
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 14 7 7 1197 1191 6 21
8. Bayern Münih 14 7 7 1114 1124 -10 21
9. Barcelona Lassa 14 7 7 1051 1078 -27 21
10. Baskonia 14 6 8 1127 1133 -6 20
11. Panathinaikos 14 6 8 1089 1107 -18 20
12. Khimki 14 5 9 1088 1127 -39 19
13. Herbalife Gran Canaria 14 5 9 1145 1252 -107 19
14. Maccabi FOX 14 4 10 1076 1109 -33 18
15. Buducnost VOLI 14 3 11 1000 1171 -171 17
16. Darüşşafaka Tekfen 14 1 13 1059 1202 -143 15

 

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