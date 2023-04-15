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Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Euroleague’de normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu. Sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos ile eşleşti

Giriş: 15.04.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu
İHA

Euroleague’de 34 hafta sonunda oluşan puan durumu belli olurken, 2022-2023 normal sezonu da tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 8. sırada tamamlarken, play-off çeyrek finalindeki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu. Normal sezonu ilk 4’te bitiren takımlar seri başı olurken, sırayla Barcelona ile Zalgiris, Real Madrid ile Partizan, Monaco ile de Maccabi Playtika eşleşti.

Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off’lara kalmayı başarırken, play-off’larda eşleştiği Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı.
Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Euroleague Final Four’a katılma hakkı kazanacak.

Euroleague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Zalgiris
Real Madrid - Partizan
Monaco - Maccabi Playtika

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