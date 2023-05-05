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Euroleague'de Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Maccabi Playtika ve Real Madrid rakiplerini mağlup ederek serilerini 5. maça taşıdı

Giriş: 05.05.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague'de Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı
AA

Avrupa Ligi play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı.

İsrail temsilcisi Maccabi Playtika, sahasında Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.

İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi. Eşleşmelerde 5. maçlar, Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

Öte yandan başkent Belgrad'da dün sabah saatlerinde 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda hayatını kaybedenler, Partizan-Real Madrid karşılaşması öncesinde alkışlarla anıldı. Partizan oyuncularının formalarının üzerinde ise olayın yaşandığı "Vladislav Ribnikar İlkokulu" yazısı yer aldı.

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