Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi. Eşleşmelerde 5. maçlar, Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.