Euroleague'de kasım ayının MVP'si belli oldu

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Olympiakos oyuncusu Sasha Vezenkov, Euroleague'de müthiş bir sezon başlangıçı yaparak Kasım ayında MVP seçildi.

Sasha Vezenkov, Kasım ayındaki beş maçta 19.2 sayı, 7.8 ribaund, 3.6 asist ve 29.4 verimlilik ortalamaları yakaladı.

Vezenkov, Kasım ayında 29.4'lük verimlilik puanı yakaladı. Vezenkov bu istatistiklerle en yakın rakibinden 10.0 daha fazla verimliliğe sahip oldu. Bulgar oyuncu %68.5 iki sayı ve %91.3 serbest atış isabetleri tutturdu. Ayrıca beş maçta 7.8 ribaund, 3.6 asist ve 1.8 top çalma kaydetti.

27 yaşındaki forvet ikinci kez ayın MVP ödülünü kazandı. Vezenkov geçtiğimiz Şubat ayında yine MVP seçilmişti.

Vezenkov, EuroLeague sezonu içinde birçok istatistikte zirvede bulunuyor. PIR (27.8), toplam ribaund (8.7) ve savunma ribaundlarında (6.7) birinci, skorda ise genel olarak ikinci sırada (20.1)