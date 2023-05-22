Euroleague'de ilginç istatistik!

THY EuroLeague 2022-23 sezonu final maçında Real Madrid, Olympiacos'u 79-78 mağlup ederek tarihindeki 11. EuroLeague şampiyonluğunu kazandı. Normal sezonu lider bitiren Yunan temsilcisi Olympiacos turnuvayı ikinci tamamlayarak ilginç bir istatistiğe ortak oldu.

EuroLeague'de yeni formata geçilen 2016-17 sezonundan bu yana normal sezonu lider bitiren hiçbir takımın şampiyon olamaması dikkat çekti.

EuroLeague normal sezonunu lider bitirip şampiyon olamayan takımlar sırasıyla:

2017 - Real Madrid

2018 - CSKA Moskova

2019 - Fenerbahçe Beko

2021 - Barcelona

2022 - Barcelona

2023 - Olympiakos