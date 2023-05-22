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Euroleague'de ilginç istatistik!

THY Euroleague'de 2022-23 sezonunu Real Madrid'in şampiyon bitirmesinden sonra ilginç bir istatistik ortaya çıktı

Giriş: 22.05.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague'de ilginç istatistik!
HABERTURK.COM

THY EuroLeague 2022-23 sezonu final maçında Real Madrid, Olympiacos'u 79-78 mağlup ederek tarihindeki 11. EuroLeague şampiyonluğunu kazandı. Normal sezonu lider bitiren Yunan temsilcisi Olympiacos turnuvayı ikinci tamamlayarak ilginç bir istatistiğe ortak oldu.

EuroLeague'de yeni formata geçilen 2016-17 sezonundan bu yana normal sezonu lider bitiren hiçbir takımın şampiyon olamaması dikkat çekti.

EuroLeague normal sezonunu lider bitirip şampiyon olamayan takımlar sırasıyla:

2017 - Real Madrid
2018 - CSKA Moskova
2019 - Fenerbahçe Beko
2021 - Barcelona
2022 - Barcelona
2023 - Olympiakos

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