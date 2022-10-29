Maccabi Playtika'nın ABD asıllı İspanyol basketbolcusu Lorenzo Brown, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Brown, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

32 yaşındaki oyuncu, Maccabi Playtika'nın sahasında 85-74 kazandığı Panathinaikos maçını 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamladı.