Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, Euroleague'de haftanın oyuncusu seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Musa, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

23 yaşındaki oyuncu, takımının 83-77 galip ayrıldığı EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Dzanan Musa geçtiğimiz sene Anadolu Efes kadrosundaydı.