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EuroLeague'de haftanın MVP'si Dante Exum

THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Partizan'dan Dante Exum oldu. Avustralyalı basketbolcu, 27. haftadaki Virtus Bologna maçında 33 verimlilik puanına ulaşmıştı.

Giriş: 09.03.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
EuroLeague'de haftanın MVP'si Dante Exum
AA

Sırbistan ekibi Partizan'ın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Exum, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki Exum, Partizan'ın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 88-79 yendiği maçta 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmalık performans sergiledi.

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