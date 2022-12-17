Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Euroleague'de haftanın MVP'si Brandon Davies

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen Ugandalı basketbolcu Brandon Davies, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi

Giriş: 17.12.2022 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague'de haftanın MVP'si Brandon Davies
AA

Euroleague'de haftanın MVP'si Emporio Armani Milano takımından Brandon Davies oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Davies, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 71-67 yendiği maçta 15 sayı atan 31 yaşındaki tecrübeli pivot, takımına 7 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık katkı da sağladı.

ANADOLU EFESLİ ZIZIC'İN EN YÜKSEK VERİMLİLİK PUANI MVP İÇİN YETMEDİ

Anadolu Efes'te forma giyen Ante Zizic ile Rodrigue Beaubois ise takımlarının deplasmanda diğer Sırbistan ekibi Partizan'a 82-79 mağlup olması gerekçesiyle sıralamada zirveye yerleşemedi.

Zizic, maçtaki 20 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla 33; takım arkadaşı Beaubois ise kariyer rekoru 30 sayıyla 30 verimlilik puanı elde etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta 'megalodon' dişi bulundu
Kahramanmaraş'ta 'megalodon' dişi bulundu
Sosyal medyada kıvırcık saçlar için yeni saç yıkama trendi: Co-washing
Sosyal medyada kıvırcık saçlar için yeni saç yıkama trendi: Co-washing

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.