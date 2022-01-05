İHA

THY Euroleague'de korona virüs engeli devam ediyor. Son günlerde takımlardaki artan koronavirüs vakalarından dolayı 19. haftada oynanması planlanan 7 karşılaşmanın ertelendiği ifade edilmişti. Son olarak CSKA Moskova - Barcelona mücadelesinin de İspanyol temsilcisinde çıkan koronavirüs vakalarından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Bu müsabakayla birlikte 19. haftada ertelenen karşılaşmaların sayısı 8'e çıktı. Bu hafta ligde geriye Olimpia Milano - Zenit maçı kaldı.