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Euroleague'de sezonun başlamasıyla ilk ayın MVP'si açıklandı. Monaco forması giyen Mike James, Euroleague'de Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Monaco ilk beş maçının dördünü deplasmanda oynamasına rağmen 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Mike James ise takımının iyi performansında önemli rol oynadı.

Yıldız oyuncu, Ekim ayında oynadığı maçlarda 21.4 sayı, 4.0 asist, 4.0 ribaund ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla öne çıktı. James, ilk beş maçında %62.8 iki sayılık atış ve %80.6 serbest atış yüzdeleri yakaladı.