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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor!

        Basketbol THY EuroLeague'de sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:45
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        EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor!
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        Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de 13. hafta maçları 3 Aralık Salı (yarın) ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

        Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

        Anadolu Efes ise 13. haftada yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

        Ligde çift maç haftasında oynanacak müsabakaların programı ve son puan durumu şöyle:

        13. hafta

        3 Aralık Salı (Yarın):

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        20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)

        22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)

        4 Aralık Çarşamba:

        21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)

        22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)

        14. hafta

        5 Aralık Perşembe:

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)

        22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)

        22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)

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        22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)

        6 Aralık Cuma:

        21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)

        22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)

        22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)

        Puan durumu:

        Takım O G M A Y Av P
        1 Paris Basketbol 12 9 3 1022 973 49 21
        2 Fenerbahçe Beko 12 9 3 956 918 38 21
        3 Olympiakos 12 8 4 1021 955 66 20
        4 Monaco 12 8 4 1023 976 47 20
        5 Bayern Münih 12 8 4 1063 1039 24 20
        6 Panathinaikos AKTOR 12 7 5 1030 984 46 19
        7 Barcelona 12 7 5 1003 992 11 19
        8 Zalgiris 12 7 5 895 892 3 19
        9 Kızılyıldız 12 6 6 993 955 38 18
        10 Real Madrid 12 6 6 996 978 18 18
        11 Anadolu Efes 12 6 6 1004 1002 2 18
        12 EA7 Emporio Armani Milan 12 6 6 1029 1035 -6 18
        13 Baskonia 12 5 7 916 944 -28 17
        14 Partizan 12 4 8 958 972 -14 16
        15 Maccabi Playtika 12 4 8 1008 1043 -35 16
        16 LDLC ASVEL 12 4 8 977 1023 -46 16
        17 Virtus Segafredo Bologna 12 2 10 956 1014 -58 14
        18 ALBA Berlin 12 2 10 935 1090 -155 14
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