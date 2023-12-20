Euroleage 16. hafta maç programı: THY Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Euroleague'in 16. hafta maç fikstürü belli oldu. Avrupa Kupası'nda 16. hafta maçları 21 Aralık Perşembe günü oynanacak Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız karşılaşması ile başlayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise Cuma günü parkeye çıkacak. İşte, THY Euroleague'de haftanın maçları...
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THY Euroleague'de heyecan 16. hafta maçları ile devam edecek. İspanya temsilcisi Real Madrid'in 14 galibiyet 1 mağlubiyet ile birinci sırada olduğu Avrupa Lgi'nde 16. haftanın maç programı da belli oldu. İşte, THY Euroleague'de 16. haftanın maç fikstürü...
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EUROLEAGUE'DE 16. HAFTA MAÇ PROGRAMI
THY Avrupa Lgi'nde 16. haftanın maçları yarın başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe, Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile karşılaşırken; Anadolu Efes ise evinde İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecek. EuroLeague maçları S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE
22.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız
22.30 Valencia Basket - Virtus Bologna
22.45 Real Madrid - Partizan
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22 ARALIK 2023 CUMA
20.15 Anadolu Efes - Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona
21.45 ASVEL - Olympiakos
22.15 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih - Monaco
22.45 Olimpia Milano - Panathinaikos