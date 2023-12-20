THY Euroleague'de heyecan 16. hafta maçları ile devam edecek. İspanya temsilcisi Real Madrid'in 14 galibiyet 1 mağlubiyet ile birinci sırada olduğu Avrupa Lgi'nde 16. haftanın maç programı da belli oldu. İşte, THY Euroleague'de 16. haftanın maç fikstürü...