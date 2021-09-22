EuroHockey Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na doğru

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı, 23-26 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın Predanovci kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, yine aynı tarihlerde Hırvatistan'ın Zelina kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına yarışacak.