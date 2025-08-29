EuroBasket'te A ve B Grubu'nda 2. maçlar tamamlandı!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.
A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına ise Finlandiya'nın Tampere kenti ev sahipliği yapıyor.
A Grubu'nda Türkiye, Çekya'yı 92-78 yenerken Sırbistan, Portekiz'i 80-69'la geçerek "2'de 2" yaptı.
B Grubu'nda ise Almanya, Litvanya ve Finlandiya, rakiplerini yenerek 2 maçtan da galip ayrılan takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye - Çekya: 92-78
Estonya - Letonya: 70-72
Portekiz - Sırbistan: 69-80
B Grubu:
Almanya - İsveç: 105-83
Litvanya - Karadağ: 94-67
Finlandiya - Büyük Britanya: 109-79
4. GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu:
14.45 Çekya - Estonya
18.00 Letonya - Sırbistan
21.15 Türkiye - Portekiz
B Grubu:
13.30 Litvanya - Almanya
16.30 Büyük Britanya - İsveç
20.30 Karadağ - Finlandiya
C Grubu:
15.00 İtalya - Gürcistan
18.15 Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan
21.30 İspanya - Bosna Hersek
D Grubu:
15.00 İzlanda - Belçika
18.00 Fransa - Slovenya
21.30 Polonya - İsrail