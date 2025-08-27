Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroBasket 2025'te Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti! - Basketbol Haberleri

        EuroBasket 2025'te Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti!

        EuroBasket 2025, A grubu maçında Sırbistan, Estonya'yı 98-64 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 27.08.2025 - 23:14
        Sırbistan, Estonya'yı farklı mağlup etti!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, ilk maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti.

        Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak. Estonya, aynı gün ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

        Sırbistan: Bogdanovic 11, Petrusev 12, Avramovic 13, Nikola Jovic 18, Jokic 11, Marinkovic 6, Vukcevic 9, Dobric 2, Micic 4, Guduric 6, Stefan Jovic 4, Milutinov 2

        Estonya: Drell 11, Tass 5, Joesaar 6, Konontsuk 10, Kullamae 8, Rosenthal 5, Raieste 2, Treier 8, Jurkatamm, Vene 5, Hermet 2, Riismaa 2

        1. Periyot: 32-12

        Devre: 56-29

        3. Periyot: 86-44

        Habertürk Anasayfa