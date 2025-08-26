Habertürk
        EuroBasket 2025 heyecanı yarın başlayacak! - Basketbol Haberleri

        EuroBasket 2025 heyecanı yarın başlayacak!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:06
        EuroBasket 2025 heyecanı yarın başlayacak!
        Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), yarın başlayacak.

        42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak.

        Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya'nın başkenti Riga'da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya'nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak.

        Organizasyonda son 16 turu ve final aşamalarına ise Riga ev sahipliği yapacak.

        GRUPLAR

        EuroBasket 2025'te A, B, C ve D Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

        A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

        B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

        C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

        D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

        İLK MAÇLAR

        2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlar, A ve B gruplarında yarın, C ile D gruplarında ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Turnuvada 26. kez mücadele edecek Türkiye, A Grubu'ndaki ilk müsabakasını yarın 18.00'de Letonya ile yapacak.

        EuroBasket 2025'te ilk maçların programı şöyle:

        - Yarın

        B Grubu (Tampere):

        13.30 Büyük Britanya-Litvanya (Tampere Deck Arena)

        16.30 Karadağ-Almanya (Tampere Deck Arena)

        20.30 İsveç-Finlandiya (Tampere Deck Arena)

        A Grubu:

        14.45 Çekya-Portekiz (Arena Riga)

        18.00 Letonya-Türkiye (Arena Riga)

        21.15 Sırbistan-Estonya (Arena Riga)

        - 28 Ağustos Perşembe

        C Grubu:

        15.00 Gürcistan-İspanya (Spyros Kyprianou Arena)

        18.15 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi (Spyros Kyprianou Arena)

        21.30 Yunanistan-İtalya (Spyros Kyprianou Arena)

        D Grubu:

        14.00 İsrail-İzlanda (Spodek Arena)

        17.00 Belçika-Fransa (Spodek Arena)

        20.30 Slovenya-Polonya (Spodek Arena)

        TURNUVA FORMATI

        2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

        27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

        C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

        Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

        Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
