19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Merkez Bankası ( ECB) dün yaptığı acil toplantıda yeni varlık alım programını açıkladı. Avrupa'da ölü sayısı yükselirken, koronavirüs pandemisinin etkilerini hafifletmek için başlatılan yeni varlık alımı 750 milyar euro olacak.
ECB, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar sürecek alımlara Acil Pandemi Satın Alma Programı (PEPP) verirken, program kapsamında devlet ve özel şirket tahvilleri alınarak bilanço büyütülecek ve böylelikle virüsün ekonomik risklerinin hafifletilmesi sağlanacak.
ECB Başkanı Lagarde, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Olağanüstü zamanlar olağanüstü aksiyon gerektirir." derken ellerindeki araçları tüm potansiyeliyle kullanmaya kararlı olduklarını ve euro için yapabileceklerinin sınırı olmadığına vurgu yaptı.
Lagarde, geçen hafta görevlerinin ülkelerin borçlarını kapatmak olmadığını söylemesinin ardından İtalya'nın tahvil fazilerinin artmasına neden olduğu için sert eleştirilmişti. Lagarde'a karşı, önceki başkan Draghni'nin 2012 krizinde söylediği "Euroyu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" demeci öne çıkarılıyor.
Çin'e başlayan salgın, Avrupa'ya yayıldıktan sonra ölü sayısı Çin'i geçmiş ve İtalya, Fransa, İspanya ve Belçika'da tecride yol açmasıyla ekonomiyi zorlamaya başlamıştı.
ECB, bu nedenle başlangıçta 120 milyar euro olan alım programını 6 katına çıkardı ve yatırım yapılabilir seviyede olmayan Yunanistan tahvilleri ve hükümet bonolarını da dahil etti.
Pictet Wealth'ten Frederik Ducrozet, "Bundan iyisi olamazdı. Yunanistan bonoları ve özel şirket tahvilleri genişleme pastasının üzerindeki çilek gibi" dedi. Analistler bu hamlenin Euro bölgesi ekonomileri ve piyasaları için oyunu değiştirebileceğini düşünüyor.
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