Euro'da hızlı yükseliş

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Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu artırım sonrasında Euro/TL önce 18.21'den 18.30'a çıktı, ardından 18.20'nin altına gerilemişti.

Euro yeni güne ise yükselişle 18.36 liradan başladı. Sabah saatlerinde 18.43 lirayı aştı. Dolar sabah saatlerinde 18.24 liradan işlem gördü.

Dün 1'in altını gören Euro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0.7 yükselerek 3 haftanın ardından yeniden 1.01'i aştı.

'BAŞKA YOLU YOK'

Bu yükselişte ECB yetkililerinin faiz açıklamaları da etkili oldu. Daha çok güvercin duruşuyla tanınan ECB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, enflasyona hedefine ulaşıncaya kadar faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Diğer bir konsey üyesi Peter Kazimir de benzer bir şekilde enflasyonu indirmek için yüksek faiz artırımlarının devamını geleceğini belirterek "Bunun başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Avrupa'daki potansiyel enerji krizi gündemin önemli maddeleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün AB Komisyonu, üye ülkelere Rus gazına tavan fiyat uygulamaları yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı. AB enerji bakanları yarın gerçekleştirilecek acil toplantıda bu tavsiyeyi hayata geçirip geçirmemeyi tartışacak. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tavan fiyat uygulayacak ülkelere gaz ve petrol satışı yapmayacaklarını ifade etti.